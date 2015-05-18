Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:20
 

На набережной Спортивной гавани у популярного кафе снесли незаконную пристройку (фото)

На набережной Спортивной гавани у популярного кафе снесли незаконную пристройку (фото)

Фото: Администрация г. Владивостока

Очередные самовольно установленные объекты пошли под снос на набережной Спортивной гавани. На этот раз специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района и муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали незаконную пристройку к кафе.

Как сообщили в администрации Владивостока, владелец кафе задолго до предстоящего сноса получал соответствующее постановление, но так и не приступил к демонтажу. Теперь ему придётся оплатить существенные суммы за работы по демонтажу, вывозу и временному хранению объекта.

«Работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно во всех районах Владивостока. К сожалению, не редкость, когда недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают объекты там, где им захочется. Часто под снос идут гаражи, торговые палатки и павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные сооружения», – подчеркнули специалисты.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря