Собственникам незаконных гаражей грозят серьезные штрафы

Дорожное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий» продолжает убирать с улиц города и из дворов незаконные строения. Под снос идут самовольно установленные торговые павильоны, гаражи, рекламные и другие конструкции.

26 марта бригада с раннего утра приступила к уборке старых металлических гаражей на улице Адмирала Юмашева. Также на этой неделе самовольно установленные объекты демонтировали и вывезли с улиц Прапорщика Комарова, Адмирала Фокина, Суханова, Толстого, Интернациональной, Уткинской, Сафонова, Некрасовского переулка. Среди объектов, попавших под снос, - торговые павильоны, гаражи, металлические контейнеры, ограждение.

Следующие на очереди - незаконные объекты на улицах Татарской, 20 и 29а, Днепровской, 2а, 9, 20а, 21 и 41, Камской, 10, проспекте 100-летия Владивостока, 26 и в Днепровском переулке, 5/1. По этим адресам сотрудники администрации Владивостока выявили 56 гаражей, шесть металлических контейнеров, один киоск быстрого питания, одно металлическое нежилое строение.

«Пока к демонтажу не приступило муниципальное предприятие, собственники могут убрать объекты самостоятельно. В таком случае им не придется оплачивать штрафы и затраты по демонтажу, перевозке и хранению имущества», - подчеркнули специалисты мэрии.

Всего с начала года с улиц дальневосточной столицы убрано уже более 100 самовольно установленных объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]