Стало известно, кто стал инициатором появления освещения на одной из улиц Владивостока

По просьбам медперсонала филиала поликлиники № 1 в Почтовом переулке провели уличное освещение. В районе дома № 7а специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) подразделения «Владсвет» смонтировали семь металлических опор и установили однорожковые светодиодные светильники, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службугорода.

«Медперсонал обратился в городскую администрацию с просьбой установить дополнительное освещение, так как поздней осенью и зимой пациентам и врачам приходится идти по темноте. Бригада «Владсвета» справилась с этой задачей за неделю. Мы протянули надежные изолированные провода СИП и установили энергосберегающие светильники, которые прослужат долго», – рассказал заместитель главного инженера подразделения «Владсвета» ВПЭС Денис Мамаев.

Сотрудники медучреждения также отметили, что бригада ВПЭС сработала оперативно и не доставила беспокойства пациентам. Уличные светильники точно по расписанию в 18:30 теперь каждый вечер ярко освещают двор поликлиники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]