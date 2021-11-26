Новогодней иллюминацией начнут украшать Владивосток

В субботу, 27 ноября, сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) приступят к монтажу праздничной иллюминации. Всего в преддверии Нового года вдоль дорог на опорах засияет около 250 световых конструкций.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, работы по монтажу декоративной подсветки начнутся с центральных улиц – Светланской, Алеутской и Тигровой. Здесь уличные светильники украсят консоли в виде ангела.

Световые украшения «Салют», «Шары», «Колокольчик», «Снежинка» появятся на улицах Батарейной, Западной, Некрасовской, Крылова, Всеволода Сибирцева, Партизанском проспекте и проспекте Красного Знамени.

«Также в субботу специалисты приступят к монтажу праздничного панно на участке от улицы Гоголя в сторону Партизанского проспекта. В воскресенье – от остановки общественного транспорта «Фуникулер» до начала путепровода. В этих работах будут задействованы четыре автовышки и 12 специалистов», – рассказал главный инженер подразделения «Владсвет» Дмитрий Макеев.

В общей сложности во Владивостоке установят около 250 световых конструкций – практически все они используются повторно.

Как отметили специалисты ВПЭС, завершить работы по монтажу новогодней иллюминации вдоль дорог планируют 15 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]