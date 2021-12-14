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Новогодняя иллюминация украсила улицы Владивостока

Новогодняя иллюминация украсила улицы Владивостока

Источник фото: Администрация Владивостока

В преддверии Нового года центр Владивостока украсила разноцветная иллюминация. На улицах города установлено 250 световых конструкций, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На Владивостокском предприятии электрических сетей рассказали, что практически все праздничные панно - из прошлогодней коллекции. Это консоли в виде ангелов, салюта, колокольчиков, снежинок и желтых шаров.

Кроме того, специалисты подразделения «Владсвет» начали монтаж прожекторов и светодиодных гирлянд на стволах и ветках деревьев. Сегодня деревья украшают на проспекте 100-летия Владивостока, улице Постышева и на участке от «Инструментального завода» до Покровского парка. Затем бригада выполнит монтаж конструкций  на Светланской – на участке от остановки «Лазо» до стадиона «Авангард».

Всего в городе украсят светодиодными гирляндами более 200 деревьев. Также в планах - выполнить подсветку елок в сквере Городов-побратимов.

Завтра, 15 декабря, бригада «Владсвета» начинает оформление новогодней подсветки на 12 пешеходных надземных переходах. Речь идет об остановках общественного транспорта «Парк Победы», «Фирсова», «Молодежная»,  «Некрасовский путепровод», «Некрасовская» (библиотека), «Гоголя», «Надибаидзе», «Зеленый остров», «Олега Кошевого», «Бурачка» и «Фабрика Заря».

В этих работах задействованы четыре автовышки, кран манипулятор и два мобильных грузовика, а также 18 специалистов. 

Завершить монтаж новогодней иллюминации на улицах Владивостока планируют до 30 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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