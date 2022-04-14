Владивосток к 9 Мая украсит праздничная иллюминация

Владивосток украшают тематическими конструкциями ко Дню Победы. В этом году главными элементами праздничных декораций стали 350 красных звезд и шесть световых растяжек в виде георгиевской ленты. Световая иллюминация появятся на опорах уличного освещения и виадуках, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) начали выполнять монтаж конструкций на площади Борцов Революции, на улицах Светланской и Алеутской. Также украшения появятся на Пограничной, Семеновской, Уборевича, Суханова и набережной Спортивной гавани.

Световые растяжки разместят на надземных переходах в районе остановок «Гоголя», «Некрасовская», «Молодежная» и «Фирсова». Особенно заметна эта иллюминация с наступлением темноты.

«За день украшаем до 12 опор наружного освещения. Звезды размещаем только на чугунных фонарях, на высоте девяти метров. Работают одновременно две бригады. Поэтому просим горожан в центре города до конца месяца не парковать машины у уличных фонарей, так как будет работать спецтехника», - пояснил мастер подразделения «Владсвет» ВПЭС Антон Ивашкин.

Обслуживанием тематической иллюминации занимаются специалисты ВПЭС. Поэтому при возникновении случаев вандализма и неисправности уличной декорации обращаться следует по телефонам 241-18- 25 (круглосуточно), 209-9000 или письменно в WhatsApp-приемную +7 984-199-90-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]