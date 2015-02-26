Дорога на Шефнера открыта
Дорожные службы работают на улице Капитана Шефнера. На самом крутом спуске в городе проводят повторную очистку и обработку противогололёдными компонентами, сообщает "Вести: Приморье".
«Сейчас на этом участке работает спецтехника. Планируем в обед открыть движение», - сообщили из оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».
Отметим, по состоянию на 12:30 — дорогу открыли.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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