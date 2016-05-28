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Во Владивостоке ограничат движение по улице Капитана Шефнера из-за непогоды

Во Владивостоке ограничат движение по улице Капитана Шефнера из-за непогоды

Фото: Администрация г. Владивостока

В связи со снегопадом, обрушившимся на Владивосток сегодня ночью, временно будет закрыто движение по самому крутому спуску в городе – на улице Капитана Шефнера. Автолюбителям дальневосточной столицы следует выбрать альтернативные пути движения.

Как сообщили в мэрии, в ближайшие часы движение по спуску на Капитана Шефнера будет временно закрыто для движения автотранспорта.

«Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций принято решение о временном ограничении здесь движения автотранспорта. После окончания осадков дорога будет повторно обработана и очищена от снега», - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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