Во Владивостоке ограничат движение по улице Капитана Шефнера из-за непогоды
В связи со снегопадом, обрушившимся на Владивосток сегодня ночью, временно будет закрыто движение по самому крутому спуску в городе – на улице Капитана Шефнера. Автолюбителям дальневосточной столицы следует выбрать альтернативные пути движения.
Как сообщили в мэрии, в ближайшие часы движение по спуску на Капитана Шефнера будет временно закрыто для движения автотранспорта.
«Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций принято решение о временном ограничении здесь движения автотранспорта. После окончания осадков дорога будет повторно обработана и очищена от снега», - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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