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Движение на улице Капитана Шефнера закроют для автотранспорта

Движение на улице Капитана Шефнера закроют для автотранспорта

Дороги Владивостока сковали традиционные утренние пробки. Движение усугубилось от Второй Речки до Некрасовской, с Тихой в направлении центра, а также от Гоголя до кольца Инструментального завода. На дорогах и тротуарах скользко из-за образовавшегося инея, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Дорожные службы Владивостока сообщают, что в ближайшее время движение по самому крутому спуску в городе – на улице Капитана Шефнера – будет временно закрыто для движения автотранспорта.

«Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций принято решение о временном ограничении здесь движения автотранспорта. После окончания осадков данный участок будет повторно обработан и очищен от снега», – сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Автолюбителей просят выбирать альтернативные маршруты.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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