Движение на улице Капитана Шефнера закроют для автотранспорта
Дороги Владивостока сковали традиционные утренние пробки. Движение усугубилось от Второй Речки до Некрасовской, с Тихой в направлении центра, а также от Гоголя до кольца Инструментального завода. На дорогах и тротуарах скользко из-за образовавшегося инея, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.
Дорожные службы Владивостока сообщают, что в ближайшее время движение по самому крутому спуску в городе – на улице Капитана Шефнера – будет временно закрыто для движения автотранспорта.
«Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций принято решение о временном ограничении здесь движения автотранспорта. После окончания осадков данный участок будет повторно обработан и очищен от снега», – сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».
Автолюбителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.12.2019 Трасса открыта: техника продолжает очистку от снега
-
28.05.2016 В воскресенье в центре Владивостока перекроют движение автотранспорта
-
12.12.2019 Дорога на Шефнера открыта
-
28.08.2019 Движение по Шаморовской трассе перекрыто
-
30.04.2018 ГАИ Владивостока выступила с подробными разъяснениями по поводу движения 1 мая
-
08.09.2016 Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о временном ограничении движения в краевом центре
Добавить комментарий