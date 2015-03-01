Трасса открыта: техника продолжает очистку от снега

Оперативная сводка: Седанка - Патрокл открыта, а на Капитана Шефнера ограничили движение

Из оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ) сообщают, что спуск на улице Капитана Шефнера закрыт для проезда. Здесь выставлены соответствующие дорожные знаки и бетонные блоки.

Трасса Седанка - Патрокл открыта для движения. Техника СГТ продолжает проводить её очистку от снега и повторную обработку противогололёдными материалами.

Автолюбителей просят с пониманием относиться к вводимым ограничениям. Необходимо быть предельно внимательными при передвижении в условиях ухудшения погодных условий, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]