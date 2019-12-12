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Движение по улице Капитана Шефнера планируют открыть сегодня

Движение по улице Капитана Шефнера планируют открыть сегодня

Источник фото: vlc.ru

Движение автотранспорта на участке по улице Капитана Шефнера планируется открыть сегодня, 1 февраля, в 15 часов, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом пояснили специалисты муниципальной дорожной службы Владивостока «Содержание городских территорий».

Напомним, что ранее движение автомобилей по улице Капитана Шефнера было ограничено для обеспечения безопасности и во избежание массовых дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада, который обрушился на Владивосток 28 января.

«Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций на время непогоды здесь вводятся временные ограничения движения автотранспорта», - сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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