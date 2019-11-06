Движение по улице Капитана Шефнера открыто

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) уточнили, открыт для движения автотранспорта участок дороги на улице Капитана Шефнера. Вчера в связи со снегопадом здесь вводили ограничения для обеспечения безопасности и во избежание массовых дорожно-транспортных происшествий, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Минувшей ночью на самом крутом спуске в городе, на улице Капитана Шефнера, велась повторная очистка дороги и обработка противогололёдными материалами. Сегодня утром участок открыли для движения автотранспорта», - рассказали в СГТ.

Напомним, 12 января во Владивостоке зафиксирован первый в этом году снегопад. Улицы от снега в круглосуточном режиме очищают более 130 единиц специализированной дорожной техники. Расчисткой тротуаров, лестниц, виадуков, автобусных остановок занимаются дорожные рабочие. Они наводят порядок вручную и с помощью малой коммунальной техники и снегоочистителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]