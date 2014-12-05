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Дорогу на Капитана Шефнера откроют в понедельник

Дорогу на Капитана Шефнера откроют в понедельник

Фото: vlc.ru

Дорожные службы сообщают, что завершаются последние работы по герметизации деформационных швов на бетонном участке дороги по улице Капитана Шефнера.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что подрядчики завершили основные работы – здесь полностью сделан новый участок бетонной дороги. Специалисты также в два слоя уложили асфальт на других участках этой улицы. Отремонтированы были и пешеходные зоны.

Открыть дорогу на улице Капитана Шефнера планируется в понедельник, 11 ноября.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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