Дорогу на Капитана Шефнера откроют в понедельник
Дорожные службы сообщают, что завершаются последние работы по герметизации деформационных швов на бетонном участке дороги по улице Капитана Шефнера.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что подрядчики завершили основные работы – здесь полностью сделан новый участок бетонной дороги. Специалисты также в два слоя уложили асфальт на других участках этой улицы. Отремонтированы были и пешеходные зоны.
Открыть дорогу на улице Капитана Шефнера планируется в понедельник, 11 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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