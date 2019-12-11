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Открыто движение автомобилей по улице Капитана Шефнера

Открыто движение автомобилей по улице Капитана Шефнера

На данный момент движение транспорта по улице Капитана Шефнера возобновлено. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) сообщают, что здесь завершились дорожные работы по уборке снега.

Движение автомобилей по улице Капитана Шефнера было ограничено для обеспечения безопасности и во избежание массовых дорожно-транспортных происшествий в связи с погодными условиями.

«Работы по очистке и обработке противогололедными материалами самого крутого спуска в городе велась в вечернее и ночное время. Утром рабочие вышли на повторную очистку дороги от снега, благодаря чему участок стало возможно открыть для движения автотранспорта», - рассказали специалисты СГТ.

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 января, во Владивостоке начался снегопад, который сопровождался сильным ветром. Работа снегоуборочной техники продолжается в круглосуточном режиме. Основной упор сделан на уборку дорог по маршрутам движения общественного транспорта, подходам к школам, больницам, детским садам и другим социальным учреждениям, а также на очистку пешеходных зон, лестниц, автобусных остановок.

В случае нештатной ситуации следует сообщать об этом по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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