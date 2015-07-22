Трасса Седанка - Патрокл открыта
Объездная трасса Седанка - Патрокл открыта для движения, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. В связи с неблагоприятными погодными условиями и по рекомендации госавтоинспекции дорога была закрыта для движения автомобилей сегодня утром.
В течение дня спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в количестве 10 единиц убирала снег и образовавшуюся наледь, велась обработка покрытия противогололёдными материалами.
К этому часу трасса Седанка-Патрокл открыта для движения автомобилей. Однако, учитывая сложный рельеф дороги, водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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