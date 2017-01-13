Компания АО «Восточный Порт» ярко и масштабно отметила День защиты детей

Ежегодное спортивно-развлекательное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, собрало сотни работников «Восточного Порта» и членов их семей на живописном побережье бухты Шепалова. Организаторы постарались сделать незабываемым праздник для всех его участников, от мала до велика, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Программу мероприятий открыли уже ставшие традиционными для сотрудников Порта соревнования по граунд-гольфу. Игрокам 11-ти команд предстояло с наименьшим количеством ударов пройти по полю, забивая мяч в импровизированные лунки – хоул-посты. По итогам турнира первое место заняла команда «Шторм» – сборная Специализированного угольного комплекса. На втором месте «Огонёк» – представители Службы пожарной охраны. На третьем – «Чемпионы» – команда Главной диспетчерской «Восточного Порта».

Спортивную часть праздничной программы продолжили весёлые старты, состязания по игре «Лазертаг», мероприятие «Вместе весело шагать на ГТО», а также показательное выступление юношей и девушек из команды «Восточник» по тхэквондо. Жизнерадостные детские возгласы и заливистый смех ни на минуту не смолкали над морским побережьем – самым юным участникам и их родителям не давали скучать аниматоры, игры «Гигантская Дженга», «Мега Твистер», «Надувные сумоисты», городки, крокет, мастер-класс по художественной росписи сцены и шоу мыльных пузырей. Для всех желающих работали шаржисты и специалисты по аквагриму. Яркой кульминацией праздника стал парад детских самокатов. Восторженные отклики участников мероприятия в аккаунтах «Восточного Порта» в этот день стали ярким примером благодарности портовиков родному предприятию за отличный подарок детям и незабываемый отдых на природе.

Стоит отметить, что дети работников «Восточного Порта» регулярно принимают участие в праздничных и спортивных мероприятиях. Единственным исключением стал 2020-й год, когда из-за пандемии предприятие было вынуждено отменить часть корпоративных праздников, в том числе и в честь Дня защиты детей. Тем не менее, компания АО «Восточный Порт» нашла способ поздравить мальчишек и девчонок, подарив детям своих работников 1500 наборов сладостей. Кроме того, «Восточный Порт» ежегодно компенсирует своим работникам 85% от стоимости путёвки в собственный детский оздоровительный лагерь «Шепалово». С этого года возврат денежных средств, внесённых за летний отдых детей в «Шепалово», станет доступен и для представителей сторонних организаций. Одним из первых в Приморье лагерь портовиков стал участником государственной программы, предусматривающей возврат до 50% стоимости путёвки.

"Важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт» – социальная ответственность и поддержка детства", – подчеркивает управляющий директор предприятия Вадим Байбак. – "Уже почти полвека руководство Порта следует проверенному правилу: ответственные, партнерские отношения с работниками и их семьями – значимый фактор для долгосрочного устойчивого развития компании. Два года назад социальная политика предприятия вышла на качественно новый уровень – был создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». В настоящее время на территории Врангеля и НГО Фондом реализуются 12 программ социального развития. Задача одной из программ – «Дети» – обеспечить каждому маленькому жителю посёлка комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]