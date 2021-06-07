На реализацию соцпроектов общественники Владивостока могут получить до 250 тысяч рублей

Пять социально ориентированных некоммерческих организаций Владивостока уже подали заявки на участие в конкурсе грантов администрации города. Финансовую поддержку общественники могут получить на реализацию социальных проектов в 2021 году, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Сумма субсидии для общественных организаций увеличилась до 4 миллионов рублей, что позволит реализовать во Владивостоке больше социальных проектов. Участники могут претендовать на получение гранта до 250 тысяч. Главное условие – проекты должны быть интересны и полезны для города», - отметил начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

В перечень направлений, которые должны раскрывать социальные проекты, было включено множество разноплановых тем. Это развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, патриотическое воспитание, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и пропаганда здорового образа жизни.

«В этом году появились и новые направления – охрана окружающей среды и защита животных, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика социально опасных форм поведения», - добавляет Сергей Язев.

Прием заявок от общественных организаций продлится до 18 июня. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, а также предоставить необходимый пакет документов. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Документы принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 15 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Получить консультацию можно по телефону 2-614-470.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]