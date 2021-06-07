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На реализацию соцпроектов общественники Владивостока могут получить до 250 тысяч рублей

На реализацию соцпроектов общественники Владивостока могут получить до 250 тысяч рублей

Пять социально ориентированных некоммерческих организаций Владивостока уже подали заявки на участие в конкурсе грантов администрации города. Финансовую поддержку общественники могут получить на реализацию социальных проектов в 2021 году, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Сумма субсидии для общественных организаций увеличилась до 4 миллионов рублей, что позволит реализовать во Владивостоке больше социальных проектов. Участники могут претендовать на получение гранта до 250 тысяч. Главное условие – проекты должны быть интересны и полезны для города», - отметил начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

В перечень направлений, которые должны раскрывать социальные проекты, было включено множество разноплановых тем. Это развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, патриотическое воспитание, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и пропаганда здорового образа жизни.

«В этом году появились и новые направления – охрана окружающей среды и защита животных, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика социально опасных форм поведения», - добавляет Сергей Язев.

Прием заявок от общественных организаций продлится до 18 июня. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, а также предоставить необходимый пакет документов. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Документы принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 15 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Получить консультацию можно по телефону 2-614-470.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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