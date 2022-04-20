Поторопитесь: в пятницу завершается приём заявок на получение субсидии в размере миллиона рублей

Предстоящая пятница, 22 апреля, станет последним в этом году днём приёма заявок на субсидии от городской администрации. Получить их смогут общественные некоммерческие организации, оказывающие помощь и поддержку ветеранам и инвалидам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрцию Владивостока.

«Для поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций во Владивостоке предусмотрено два вида финансовой поддержки. Это субсидии, которые направляются на поддержку организаций, работающих с ветеранами и инвалидами, а также гранты на проведение мероприятий», – рассказали в городском управлении по делам молодёжи и связям с общественностью.

Для выделения первого вида поддержки – субсидий до одного миллиона рублей – необходимо успеть подать заявку до пятницы, 22 апреля. Подать документы можно по адресу: ул. Ильичёва, 15, каб. 15, адрес электронной почты udm@vlc.ru, а уточнить интересующую информацию - по телефонам 8 (423) 2614-397, 2614-089, 2614-350.

Приём заявок на гранты продлится до 6 мая. От общественников в мэрии ждут проекты, которые будут интересны и полезны жителям города. Лучшие идеи по итогам конкурсного отбора получат финансовую поддержку. Её максимальный размер составит 500 тысяч рублей. Социальный проект должен быть направлен на охрану окружающей среды и защиту животных, профилактику социально опасных форм поведения граждан, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России, патриотическое воспитание и другие направления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]