О работе «веревочников» жители Владивостока смогут сообщить на горячую линию

Сообщить о незаконном сборе денег за проход к морю жители и гости Владивостока теперь смогут на горячую линию, которая будет работать на базе «Единой дежурной диспетчерской службы» по телефону: 2222-333. Такое решение принято и. о. главы города Константином Шестаковым в ходе совещания по подготовке пляжей и мест массового отдыха к летнему сезону, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Совместные рейды для городской администрации и полиции Владивостока по прибрежным территориям в летний сезон – работа постоянная. Выездные проверки, направленные на пресечение незаконной предпринимательской деятельности «веревочников» проходят как планово, так и по обращениям горожан.

Создание горячей линии, по мнению специалистов мэрии, позволит аккумулировать обращения жителей в одних руках, что скажется на слаженности и оперативности работ в этом направлении.

«За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача исключить подобные случаи и держать этот вопрос на контроле в течение всего летнего периода», – обозначил Константин Шестаков.

В ходе совещания также был затронут вопрос санитарного содержания прибрежных территорий. Как сообщил заместитель главы администрации Владивостока – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, порядок в местах отдыха в районе Второй Речки, Токаревского маяка, улицы Татарской, станций «Чайка», «Седанка» и других городских территориях поддерживается силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Восемь пляжей находятся на обслуживании арендаторов. Для поддержания чистоты и порядка на восьми территориях острова Русский установлены контейнеры и бункеры. Мусор с этих мест вывозит региональный оператор. Установка контейнеров на других территориях будет проработана в ближайшее время.

Отметим, что согласно заключениям специалистов Роспотребнадзора для купания во Владивостоке рекомендованы пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, места массового отдыха в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также пляжи на острове Попова в бухтах Пограничная и Старка и на острове Рейнеке.

Начать купальный сезон во Владивостоке планируют 15 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]