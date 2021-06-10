АО «Восточный Порт» посетила делегация Генерального консульства Японии во Владивостоке

Делегация Страны восходящего солнца – представителей Генерального консульства Японии во Владивостоке, посетила компанию АО «Восточный Порт». Поездка на крупнейшее градообразующее предприятие Приморья состоялась в рамках программы делового сотрудничества находкинских стивидоров с японскими компаниями – партнерами по разработке и поставщиками инновационного уникального оборудования, работающего на складах и причалах специализированного угольного терминала «Восточного Порта», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».



Заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Тоёсима Соётиро, начальник Производственного перегрузочного комплекса №3 Денис Васильев и представитель муниципальных властей – первый заместитель главы Находкинского городского округа Герман Краснощёков – осмотрели с видовой площадки территорию крупнейшего в России специализированного угольного терминала. Гости смогли наблюдать за процессом перевалки угольной продукции на производственной площадке предприятия, а также ознакомиться с уникальными технологиями и оборудованием, которое сегодня является одним из самых современных среди используемых в отрасли во всем мире.



"Крытые вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, стакеры, реклаймеры, крытые конвейерные линии и пересыпные станции, которыми оборудован специализированный угольный комплекс «Восточного Порта», позволяют производить высокотехнологичную перевалку угля, а современные судопогрузочные машины, разработанные японской компанией Mitsui Miike совместно со специалистами АО «Восточный Порт», производят его герметичную погрузку в трюмы судов", – рассказал Денис Васильев. – "В свою очередь, экологическая безопасность работы обеспечивается ветрозащитными экранами протяжённостью свыше 3-х километров, аспирационными системами, круглогодичными системами пылеподавления, «сухого тумана», водного орошения, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами".



Представители АО «Восточный Порт» также отметили, что с каждым годом объёмы экспортных операций через терминал «Восточного Порта» неуклонно растут – даже по итогам «непростого» для всех 2020-го грузооборот Порта превысил показатели предыдущего года на 1,34 млн тонн и составил 26,85 млн тонн угольной продукции. Высокие результаты во многом стали возможны благодаря успешной реализации «Восточным Портом» масштабных инвестиционных проектов – Третьей очереди специализированного угольного комплекса и парка приёма груженых составов «Новый» в составе станции Находка-Восточная ДВЖД. При этом за 12 месяцев минувшего года лидирующую позицию среди стран-потребителей угольной продукции заняла Япония – её доля в общем грузообороте Порта составила 31% или более 8,6 млн тонн угля.



В ходе визита Тоёсима Соётиро отметил большую значимость и профессионализм в использовании новейших технологий в работе флагмана отрасли на Дальнем Востоке – АО «Восточный Порт», а также выразил уверенность в укреплении и развитии экономического сотрудничества между предприятиями Приморского края и Японии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]