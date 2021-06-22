Премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель» на платформе «Смотрим»

С 21 июня на платформе «Смотрим» – премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель». В главных ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.

Герои нового остросюжетного детектива "Подражатель" готовы доказать – дедукция устарела, психоанализ – вот, что нужно для эффективной борьбы с преступностью. Чтобы поймать изощренного серийного убийцу, нужно попытаться мыслить, как он.

В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное Анастасией Перевезенцевой (Евгения Крюкова). Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину (Полина Филоненко), известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след Подражателя…

Все серии уже доступны на платформе "Смотрим" >>

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]