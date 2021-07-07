Пляж в бухте Лазурной очищают от мусора и камней

С раннего утра специализированная техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» трудится в бухте Лазурной. Здесь до прихода первых отдыхающих очищают прибрежную песчаную полосу от мусора, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Специалисты СГТ подчеркивают – такая работа на пляже раньше не проводилась. В этом году решили задействовать имеющуюся в парке технику, попробовать разное навесное оборудование – и эксперимент удался.

«Процесс проходит следующим образом: сначала в работе задействуем погрузчик с модернизированным ковшом, он убирает крупный мусор, большие валуны и камни. Следом запускаем малую со специальной сеткой, которая просеивает песок, отделяя мелкие фракции – ракушки, траву, маленькие камни», - рассказывает заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Алексей Руденко.

Как добавляет Алексей Руденко, работу техника начинает с 5 утра, когда пляж еще безлюдный, чтобы не доставлять неудобств посетителям. Сегодня специалисты очистили территорию первого пляжа «Лотс». На уборку всей прибрежной полосы потребуется порядка пяти дней.

Напомним, сейчас в бухте Лазурной продолжаются работы по благоустройству – арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]