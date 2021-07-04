С улиц Владивостока тоннами вывозят мусор

Более 2250 рейсов совершили КАМАЗы предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) по вывозу мусора с улиц Владивостока за полгода. Бригады предприятия убирают город ежедневно – чистят вакуумными пылесосами дороги, моют остановки, очищают урны от мусора, убирают несанкционированные свалки во всех районах, сообщают «Вести:Приморье».

Только за прошлую неделю стихийные свалки ликвидировали почти по десяти адресам – вывезли строительные отходы, старые автопокрышки и другой мусор, отмечают в пресс-службе администрации города.

«Сообщения о несанкционированных свалках нам поступают регулярно. На основе этих обращений, сообщений из социальных сетей и мониторинга территорий составляются списки таких проблемных точек. Их уборкой занимаются сотрудники «Содержания городских территорий», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города.

За организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Так, граждане могут получить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 50 тысяч, а компании – до 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]