10 тысяч тонн мусора вывезли с улиц Владивостока с начала года

Более 25 несанкционированных свалок убрали во Владивостоке в июле. Такую работу в рамках своих стандартных маршрутов и по отдельному заданию ведут бригады санитарии муниципального предприятия «Содержание городских территории». С начала года с улиц города вывезли почти 10 тысяч тонн мусора, сообщают «Вести:Приморье».

В июле рабочие трудились на ликвидации свалок на улицах Амурской, Острякова, Хабаровской, Крыгина, Верхнепортовой, Кипарисовой, Гамарника, Русской, Черняховского, Шуйской и других.

«Есть места, которые мы очищаем быстро, за пару часов, но на некоторых точках бригада из 2-3 человек работает целую смену. Также бывают случаи, когда нам приходится несколько раз в месяц выезжать на одно и то же место. Например, в район автовокзала за виадуком на улице Шуйской мы выезжаем на уборку уже в третий раз», – уточнили специалисты предприятия.

В пляжной зоне в районе Седанки сотрудники СГТ также убрали несколько несанкционированных свалок.

«На основе этих обращений граждан, сообщений из соцсетей и мониторинга территорий составляются списки самых проблемных точек. Затем эти адреса передаем руководству СГТ», – рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города.

В рамках плановой работы бригады санитарии получают заявки от специалистов, проводивших демонтаж незаконных гаражей и других конструкций, чтобы очистить территорию после их работы. Также в обязанности входит вывоз мешков с собранным мусором при уборке прибордюрной полосы и тротуаров. За ежедневной работой бригад СГТ можно узнать в инстаграме @vl.sgt.

Ежедневно с улиц Владивостока вывозят порядка 45-50 тонн мусора – это десять рейсов КАМАЗов. С начала июля бригады санитарии вывезли почти 1136 тонн мусора с улиц Владивостока. КАМАЗы совершили более 250 рейсов.

Только за первое полугодие бригады СГТ вывезли 9 тысяч тонн мусора из всех районов Владивостока. На сегодня, включая июль, с улиц города вывезли почти 10 тысяч тонн мусора.

Напоминаем, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Граждане могут получить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 50 тысяч, а компании – до 500 тысяч рублей.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при нахождении мест несанкционированных свалок необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону 2222-333, а также в районные диспетчерские: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]