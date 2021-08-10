Более 2,5 тысяч автопокрышек убрали с улиц Владивостока за неделю

За последнюю неделю бригады санитарии МБУ «Содержание городских территорий» (СГТ) убрали с улиц Владивостока 2600 старых шин. Сегодня работы продолжаются, отработанные покрышки убрали с улиц Иртышской, Постышева, Тухачевского и многих других.

Специалисты сообщили, что до конца ноября планируется передать на вторичную переработку в специализированную компанию 430 тонн автопокрышек – это свыше 52 тысяч штук.

«Мы должны максимально навести порядок и избавить город от этого вида отходов», – подчеркнул заместитель главы администрации города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Бригады «Содержания городских территорий» практически ежедневно собирают и вывозят старые шины с улиц Владивостока. С придомовых территорий резину собирают управляющие компании города.

Затем все собранные отходы попадают на площадку временного хранения, откуда отправляются на переработку.

Напомним, что за семь месяцев показатели по сбору покрышек достигли по цифрам итогов всего прошлого года: на сегодня собрано более 35 тысяч штук, столько же передали на переработку за весь прошлый год.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства добавили, что особо остро вопрос выброшенных покрышек стоит весной и осенью, когда водители «переобувают» свои автомобили. К сожалению, многие, не задумываясь о вреде таких отходов, просто выбрасывают покрышки за гаражами, в лесу, на косогорах.

Жители города могут сдавать резину на утилизацию в аккредитованных пунктах замены шин в рамках экологического проекта «Свалкам нет» – адреса шиномонтажных мастерских указаны на сайте « ЭкоСтар Технолоджи». Также отмечается, что шиномонтажки могут установить цены за сдачу не более 60 рублей за одно колесо легкового автомобиля или джипа и не более 320 рублей за одно грузовое колесо. Данные средства идут исключительно на покрытие транспортных расходов при реализации данного проекта.

Отметим, что шиномонтажные мастерские регулярно проверяются сотрудниками мэрии. Специалисты обращают внимание на санитарное состояние прилегающих территорий, а также проверяют договоры на вывоз и утилизацию шин. Кроме этого, с предпринимателями проводят разъяснительную работу, объясняют порядок утилизации. В случае выявления нарушений владельцев шиномонтажных мастерских привлекают к ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]