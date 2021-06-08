Во Владивостоке старые автопокрышки вывезли с Пестеля, Крыгина, Советской, Борисенко и других адресов

Сбором, вывозом и передачей на переработку старых использованных шин дорожная служба Владивостока «Содержание городских территорий» занимается ежедневно. В числе последних адресов, где убирали свалки из автопокрышек – улицы Баляева, Гамарника, Амурская, Крыгина, Горная, Пестеля, Посьетская, Борисенко, Советская, м. Кунгасный и микрорайон Снеговая Падь, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказывают, что бригады рабочих муниципальной дорожной службы не только собирают шины вдоль дорог, но и вывозят стихийные свалки. Горы шин, как правило, вырастают на пустырях, за гаражами, в лесу и вблизи контейнерных площадок.

Собранные в течение дня автопокрышки дорожная служба складирует на временной площадке на одной из своих баз. Регулярно с базы СГТ за собранными автопокрышками приезжает специализированная компания – «ЭкоСтар Технолоджи». Они перерабатывают автопокрышки. Мелкодроблёная резина идёт на производство безопасных покрытий детских и спортивных площадок, беговых дорожек.

Напомним, что с начала года с улиц Владивостока собрано и передано на утилизацию уже более 22 000 шин. Администрация заключила дополнительный договор со специализированной компанией на вывоз ещё почти 12 тысяч автопокрышек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]