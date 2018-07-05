Город избавляется от старых автопокрышек

Свалки из старых автопокрышек вывозят дорожные службы Владивостока. Дорожные службы краевой столицы обращаются к горожанам с просьбой не выбрасывать использованные автопокрышки, а сдать их на утилизацию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

«Ежедневно рабочие сталкиваются как с единичными случаями выброса старых автопокрышек, так и организацией целых свалок. Люди, не желающие платить за утилизацию 50 рублей, попросту выбрасывают колёса на пустырях, прибрежных территориях и в лесу», - рассказали в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

В числе адресов, где в ноябре убирали и вывозили несанкционированные свалки из старых автопокрышек, – улицы Гамарника, Вострецова, Фонвизина, Невская, Камская, Печорская, проспект 100-летия Владивостока, мыс Кунгасный и другие.

Напомним, что отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные, в естественных условиях они разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]