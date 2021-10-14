Более 84 тысяч старых автопокрышек вывезли с улиц Владивостока в этом году

Их уже передали на переработку в специализированную компанию. Сбором и вывозом шин во Владивостоке занимаются муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» и управляющие компании, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, сбор старых автопокрышек ведётся постоянно. Городская служба вынуждена убирать не только колёса вдоль дорог, но и вывозить целые завалы из б/у шин, которые вырастают за гаражами, на откосах, в лесу и на других территориях. Только за последние несколько дней свалки из старых автопокрышек вывезли почти с 20 адресов. В их числе улицы Добровольского, Стрелковая, Пригородная, Полевая, 4-я Проходная, Татарская, Тухачевского, Гамарника, Комарова, Садовая, Сипягина, Верхнепортовая, Яблочковая и другие.

«Убедительно просим автолюбителей не выбрасывать старые автопокрышки, а сдавать их на переработку. Приёмом покрышек занимают шиномонтажные мастерские и специализированные компании», – добавили в управлении.

С начала года с улиц города уже собрали и вывезли более 84 тысяч старых колёс. Эту работу продолжают и сейчас. Чтобы максимально навести порядок после предстоящей сезонной смены автомобилистами автопокрышек, городская администрация заключит в ближайшее время дополнительный контракт со специализированной организацией на вывоз и утилизацию еще более 50 тысяч автопокрышек.

«У нас продолжает действовать контракт с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи» на вывоз ещё около шести тысяч автопокрышек, но мы прекрасно понимаем, что этого будет недостаточно для того, чтобы навести порядок после сезонной "переобувки". Поэтому объявили дополнительный открытый электронный аукцион», – рассказали специалисты.

Напомним, что в прошлом году с улиц Владивостока вывезли 35 тысяч б/у автопокрышек. По предварительным подсчетам, в этом году это число превысит 140 тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]