Более 90 тысяч старых автопокрышек вывезли с улиц Владивостока в этом году

Старые автопокрышки дорожная служба Владивостока собирает с улиц города и передает на переработку в специализированную компанию. С начала года уже собрано и передано на переработку более 90 тысяч старых колес, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, на прошлой неделе сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывезли завалы из старых шин с Находкинской, Жигура, Снеговой, Таёжной, Баляева и некоторых других улиц.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства добавляют, что дорожникам приходится убирать колёса не только вдоль дорог, но и вывозить целые свалки из б/у шин, которые вырастают за гаражами, на откосах, в лесу и на других территориях.

Горожан просят соблюдать чистоту и не устраивать свалки из старых колёс. Их необходимо сдавать на дальнейшую переработку в специализированную организацию или любой пункт шиномонтажа, занимающийся данной работой.

Напоминаем, что водителям необходимо поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. Как отмечают специалисты, менять резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от +5° С до +7° С. Если во Владивостоке днём ещё тепло, то в ночное время - достаточно прохладно.

При этом горожан просят не устраивать завалы из старых автопокрышек в неположенных местах, а сдавать их на утилизацию в специализированную компанию или ближайший пункт шиномонтажа, оказывающий данные услуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]