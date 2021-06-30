35 тысяч старых автопокрышек передали во Владивостоке на дальнейшую переработку

За период с января по июнь во Владивостоке достигли показателей итогов всего прошлого года по сбору и вывозу старых автопокрышек. На переработку в специализированную компанию администрация передала уже более 35 тысяч собранных на улицах города шин. Именно столько же колес передали на переработку за весь 2020 год, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Сейчас мы проводим дополнительный открытый электронный аукцион на вывоз и переработку шин. Планируем, что до конца года благодаря этому сможем собрать и вывезти с улиц города ещё 50 тысяч покрышек», – прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства.

Специалисты мэрии отмечают, что особо остро вопрос выброшенных колес стоит весной и осенью, когда водители проводят сезонную переобувку автомобилей. К сожалению, многие не задумываются о вреде таких отходов, просто выбрасывая ненужные покрышки за гаражами, в лесу, на косогорах. Специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» вынуждены практически ежедневно собирать и вывозить их с улиц Владивостока.

Помимо муниципального предприятия сбором шин занимаются и управляющие компании города. Они передают колёса на временную площадку, откуда их уже забирает специализированная компания «ЭкоСтар Технолоджи» для дальнейшей переработки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]