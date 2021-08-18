За складирование шин владельцам автомастерских во Владивостоке грозит штраф

В Первомайском районе Владивостока продолжают проверять шиномонтажные мастерские на наличие договоров на вывоз и утилизацию старых отработанных автопокрышек. Также владельцам мастерских напоминают о необходимости соблюдать порядок на прилегающих территориях. Эту работу проводят специалисты административно-территориального управления, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Основная задача таких мероприятий – напомнить владельцами шиномонтажных мастерских, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Также проводим разъяснительную работу по вопросу соблюдения санитарного порядка – на прилегающих территориях не должны складироваться покрышки и другой мусор. С введением дополнительных мер пожарной безопасности эти требования особенно актуальны», – уточнили специалисты административно-территориального управления Первомайского района.

Так, в ходе проверки нарушения Правил благоустройства выявили в шиномонтажной мастерской, расположенной на улице Интернациональной, 71, строение 3. В отношении лица, допустившего нарушения санитарных норм, составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что уборку автопокрышек с улиц Владивостока проводят ежедневно сотрудники МБУ «Содержание городских территорий». Шины собирают вдоль дорог, с контейнерных площадок, зелёных зон и других точек.

За семь месяцев показатели по сбору покрышек достигли итоговых цифр всего прошлого года: на сегодня собрано более 35 тысяч штук, столько же передали на переработку за весь прошлый год.

Жители города могут сдавать резину на утилизацию в аккредитованных пунктах замены шин в рамках экологического проекта «Свалкам нет» – адреса шиномонтажных мастерских указаны на сайте «ЭкоСтар Технолоджи». Также отмечается, что шиномонтажки могут установить цены за сдачу не более 60 рублей за одно колесо легкового автомобиля или джипа и не более 320 рублей за одно грузовое колесо. Данные средства идут исключительно на покрытие транспортных расходов при реализации проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]