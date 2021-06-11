Более 2 000 автопокрышек вывезли во Владивостоке на этой неделе на переработку

С улиц Владивостока собрали и вывезли на этой неделе более двух тысяч автопокрышек. Их передали на переработку в специализированную организацию, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Дорожная служба краевого центра «Содержание городских территорий» (СГТ) на текущей неделе вывозила свалки шин с форта Линевича, Сахалинской, Самарской, Слуцкого, Черняховского, Адмирала Юмашева, Станюковича, Советской, Посьетской, Крыгина и некоторых других адресов.

«Собранные автопокрышки дорожная служба сначала складирует на временной площадке на одной из своих баз. Регулярно с базы СГТ за собранными автопокрышками приезжает специализированная компания – «ЭкоСтар Технолоджи», которая изготавливает из них резиновую крошку. Только за эту неделю в специализированную перерабатывающую компанию передано свыше двух тысяч автопокрышек», – прокомментировала главный специалист городского управления дорог и благоустройства Вероника Северьянова.

Напомним, что с начала года с улиц Владивостока собрано и передано на утилизацию уже более 24 000 шин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]