Во Владивостоке проходит генеральная уборка Арбата

Бригады санитарии муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) в эти дни проводят генеральную уборку одной из главных пешеходных улиц Владивостока – Адмирала Фокина. Все работы проходят ранним утром, пока нет пешеходов. Рабочие промывают центральную часть Арбата, пешеходные зоны возле многочисленных магазинов и кафе, а также парапеты цветников и фонтанов, сообщают «Вести:Приморье».

На участке работает бригада из четырех человек и две единицы спецтехники. Рабочие покрывают брусчатку специальным шампунем, который удаляет масляные и жировые загрязнения. С помощью пеногенератора он преобразуется в плотную пену, которую распределяют по плитке. Сильно въевшиеся пятна отмывают вручную - щетками, и только после этого вся пена смывается напором воды под высоким давлением.

Особое внимание уделяется стыкам с декоративными парапетами фонтанов и клумб, а также зонам возле урн и лавочек, где чаще всего есть устойчивые загрязнения от разлитых напитков.

«Уже третий день ребята промывают Арбат. Работы начинаем в 7:00. Спускаемся по улице сверху вниз и к 10:00 уже переходим на Спортивную набережную. На участках по краям улицы, где пешеходный поток большой интенсивности, много въевшейся грязи и пыли, поэтому иногда приходится работать дольше. К сожалению, не все участки удается обработать из-за припаркованных автомобилей. Поэтому просьба к горожанам – воздержаться от парковки на Арбате во время работы здесь служб», – сказал мастер участка Евгений Дон.

Летом на дорогах краевой столицы работает коммунальная спецтехника – поливомоющие машины прочищают проезжие части и тротуары, «пылесосы» убирают мусор с прибордюрной полосы. На некоторых улицах проходит комплексная уборка – сбор пыли, грязи и смета проводится вручную. Такую работу бригады санитарии проводят чаще в ночное время, когда меньше интенсивность движения машин. Кроме того, на улицах трудятся дорожные рабочие, которые собирают так называемый случайный мусор и производят очистку урн.

Так, на этой неделе проходила комплексная уборка улиц Марины Расковой, 40 лет ВЛКСМ, Фадеева, Калинина, Снеговой и Карьерной. В ночь на 29 июля бригады проводили ручную уборку наносов грунта под осевым леером на Басаргина и Бархатной, а также устраняли последствия ДТП в районе Бородинской, 24.

Также в круглосуточном режиме бригады санитарии СГТ очищают остановки общественного транспорта и стены подземных переходов от объявлений и граффити, вывозят мусор с несанкционированных свалок, которые образуются вблизи частного сектора, на откосах и пустырях. Ежесуточно с улиц краевого центра убирают более 50 тонн мусора и пыли.

Отметим, что с начала июля бригады СГТ вывезли более 800 тонн мусора с улиц Владивостока. Следить за работой муниципального предприятия «Содержание городских территорий» можно в инстаграм-аккаунте @ vl.sgt.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]