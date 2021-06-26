Мобильные бригады наводят порядок на улицах Владивостока

Порядок на улицах и тротуарах Владивостока круглосуточно наводят мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Ночью техника моет улицы и тротуары, вывозит свалки, ветки и шины. Днем специалисты чаще всего работают вручную – убирают случайный мусор и производят распил веток для вывоза, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Летом на механизированную уборку города выделяется до 15 подметально-уборочных машин, а также около десятка поливальных машин и тракторов-щеток – последние привлекают при сильных загрязнениях проезжей части. Более сотни сотрудников СГТ проводят уборку города в ручном режиме. Часть из них - круглосуточно.

«В большей степени комплексные работы на этой недели проходят в Советском районе, поскольку там много зеленых зон, которые требуют оперативной уборки», – сказали специалисты МБУ «Содержание городских территорий».

В текущем режиме проходит уборка мусора, замена и вывоз мусорных пакетов из урн. Остановки и тротуары города бригады убирают в ночное время, когда на улице нет людей и транспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]