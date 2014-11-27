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Несанкционированные свалки появляются в одних и тех же местах — мэрия Владивостока

Несанкционированные свалки появляются в одних и тех же местах — мэрия Владивостока

Фото: Администрация г. Владивостока

Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) ежедневно убирают несанкционированные свалки на территории Владивостока. В числе адресов, где навели порядок, и улица Заречная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Здесь в районе дома № 37 рабочие собрали и вывезли стихийную свалку. Подобные работы проводятся и по многим другим адресам. Чаще всего рабочие и спецтехника на прошлой неделе были задействованы в ликвидации незаконных свалок вблизи частного сектора, придорожной полосе, на косогорах и пустырях.

Как отмечают специалисты городской администрации, зачастую свалки появляются повторно в одних и тех же местах.

«Мобильным бригадам СГТ приходится ежедневно собирать мусор там, где его быть не должно. Помимо свалок с бытовым мусором в городе часто вырастают и свалки из старых, отработанных автопокрышек», – подчеркнули в профильном управлении мэрии, ответственном за санитарию.

Напомним, что за сброс мусора и старых покрышек в лесу, вдоль дорог и в других, не установленных для этих целей, местах во Владивостоке предусмотрены штрафы. Их размер составляет до 500 тысяч рублей. Такие нарушения фиксируют административные комиссии во время уличных рейдов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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