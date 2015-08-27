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Восемь деревьев повалило во время минувшей грозы во Владивостоке

Восемь деревьев повалило во время минувшей грозы во Владивостоке

Источник фото: Администрация города Владивостока

В краевой столице из-за сильного ветра зафиксировано уже 8 поваленных деревьев. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» оперативно выезжают на места, распиливают упавшие деревья и крупные ветки, убирают их с проезжих частей и пешеходных зон.

Как сообщили в прес-службе мэрии, упавшие деревья сегодня убирали Овчинникова, 8 и 20, Вилкова, 9, Марченко и по ряду других адресов.

Горожан просят при возможности сообщают обо всех последствиях непогоды по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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