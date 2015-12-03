Сотни человек и единиц техники вышли на расчистку тротуаров и дорог от снега и упавших деревьев

414 человек и 163 единицы техники задействованы сегодня в расчистке тротуаров и дорог от снега, наледи и упавших деревьев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Краевая столица продолжает в круглосуточном режиме вести работы по восстановлению после разгула стихии, которая обрушилась на город 19 и 20 ноября. В работах задействованы дорожная служба, сетевые организации, МЧС, представители Министерства обороны, лесничества, волонтёры. Во Владивостоке действует режим ЧС.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает в круглосуточном режиме очищать тротуары и проезды от снега и наледи, обрабатывать сложные участки противогололёдными материалами, а также убирать упавшие ветки и деревья. На помощь в этом приходят сотрудники МЧС, Министерства обороны, лесничества, волонтёры и привлечённые коммерческие организации. На своих подведомственных территориях работы также ведут управляющие компании, магазины, кафе, аптеки и другие предприятия и учреждения.

Сегодня очищают тротуары и остановки в Трудовом, на Кирова, Енисейской, Чкалова, Университетском, Партизанском и Океанском проспектах, Светланской, Некрасовской, Хабаровской, Сахалинской, Нейбута, Лермонтова, Давыдова, 2-й Крутой и по многим другим адресам.

Обрабатывать противогололёдными материалами будут сложные участки дорог на улицах Калинина, Вязовой, 2-й Поселковой, Сахалинской, Гризодубовой, Камской, Снеговой, Днепровской, Черёмуховой, Надибаидзе, Приморской, Окатовой, Зои Космодемьянской, Вилкова и ряде других. Ситуация постоянно мониторится и техника направляется на участки, где необходимо оперативно провести работы.

Упавшие ветки и деревья сегодня будут распиливать и убирать на Постышева, Сахалинской, Горной, Котельникова, Пирогова, Чайковского, Сахалинской, Прапорщика Комарова, Черёмуховой, Шишкина, Амурской, проспекте Красного Знамени, Уборевича, Гоголя, и ряде других улиц.

Жителям напоминают, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность как на дорогах, так и на тротуарах. Следует также обходить объекты, с которых возможно падение сосулек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]