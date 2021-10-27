Во Владивостоке на зимнюю уборку дорог привлекут дополнительные силы

Помимо муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» предстоящей зимой убирать снег и наледь в краевом центре будут привлеченные коммерческие организации. Городское управление дорог и благоустройства за каждым из районов закрепит по подрядной организации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Сегодня дорожные службы ведут подготовку к зиме: закупают химреагенты, песок и соль, готовят технику. Как отмечают на предприятии «Содержание городских территорий», к уборке снега и обработке дорог противогололёдными материалами здесь готовы приступить в любое время.

«Спецтехника во время уборки снега и обработки дорог реагентами будут курсировать по разработанным дорожным картам. За каждым районом закреплены звенья техники и дорожных рабочих», – отмечает Роман Рыжков, начальник отдела мониторинга муниципальной дорожной службы, руководитель оперативного штаба по уборке снега.

Как добавил референт управления дорог и благоустройства Илья Литвиненко, для уборки города привлекут и дополнительные силы, которые будут проводить расчистку тротуаров, лестниц и переходов. Уже размещены открытые электронные аукционы на поиск таких компаний.

Городская администрация напоминает управляющим компаниям и предприятиям всех форм собственности о том, что необходимо заблаговременно подготовиться к зиме. Каждый из них должен позаботиться о приобретении инвентаря, противогололёдных материалов и выделении работников на уборку снега и наледи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]