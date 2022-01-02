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Выпавший во Владивостоке снег прервал новогодние каникулы коммунальщиков

Выпавший во Владивостоке снег прервал новогодние каникулы коммунальщиков

Снег, выпавший минувшей ночью, убирает дорожная служба краевой столицы. В уборке задействованы техника и рабочие, сообщает "Вести: Приморье".

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, силы муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» распределены по районам. Ведется сметание выпавшего снега с дорог, тротуаров, лестниц и переходов.

«Минувшим вечером до начала осадков сложные участки и подъемы были обработаны реагентами. Около 4-х часов утра начались работы по сметанию выпавшего снега», – добавили специалисты.

Администрация Владивостока напоминает предприятиям и организациям всех форм собственности о необходимости оперативного наведения порядка на прилегающих территориях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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