Управляющим компаниям и предприятиям Владивостока напоминают о необходимости подготовки к зиме

Городская администрация напоминает управляющим компаниям и предприятиям всех форм собственности о том, что необходимо заблаговременно подготовиться к зиме. Каждый из них должен позаботиться о приобретении инвентаря, противогололёдных материалов и выделении работников на уборку снега и наледи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал руководитель административно-территориального управления Первореченского района Александр Жирнов, ежедневно специалисты обходят более десятка предприятий. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам напоминают об ответственности за соблюдение санитарного порядка и ликвидации последствий снегопадов в зимний период.

«Руководителям предприятий и ответственным лицам передаем информационный листовки, разъясняем требования законодательства по уборке прилегающих территорий в зимний период, а также напоминаем об ответственности и штрафах, предусмотренных за непринятие мер по уборке снега и льда», – добавил Александр Жирнов.

Напомним, что помимо муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» предстоящей зимой убирать снег и наледь будут привлеченные коммерческие организации. Городское управление дорог и благоустройства за каждым из районов закрепит по подрядной организации. Сегодня на дорожных предприятиях уже закуплены химреагенты, песок и соль, подготовлена техника, сформированы бригады водителей и механизаторов, а также рабочих, которые будет задействованы в ручной уборке снега и наледи на тротуарах, лестницах, виадуках и автобусных остановках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]