Припаркованные авто стоит убрать: Дороги продолжат расчищать от снега ночью (АДРЕСА)

Анны Щетининой, Адмирала Горшкова, Шепеткова, Адмирала Кузнецова, Магнитогорская, Енисейская – эти и другие улицы включены в список, где предстоящей ночью будут убирать и вывозить снег и наледь с прибордюрной полосы дорог. Автолюбителей просят не парковать машины в местах работы снегоуборочной техники, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Уборку снега, льда, упавших веток и деревьев ведём круглосуточно. Помощь в распиле и вывозе веток оказывают и привлеченные коммерческие организации. Работы ведутся во всех районах. Просим горожан с понимаем относиться к временным неудобствам, связанным с мероприятиями по ликвидации последствий непогоды», – подчеркнули в дорожном предприятии Владивостока «Содержание городских территорий».

Помимо указанных адресов предстоящей ночью спецтехника и бригады рабочих будет трудиться и в других районах Владивостока. Продолжится расчистка проездов от снега и наледи, обработка участков противогололёдными материалами, а также распил и вывоз упавших веток и деревьев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]