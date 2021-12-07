За ночь с улиц Владивостока вывезли больше 11 тысяч кубометров снега

Дорожная служба краевой столицы с привлечением подрядных организаций продолжает вывоз снега с улиц. За минувшую ночь на полигоны было отправлено 11 314 кубических метров снега. Это даже больше показателей предшествующей ночи, когда объемы увеличили почти в два раза и вывезли девять тысяч кубометров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Минувшей ночью снег вывозили с остановки «Семеновская», 1-й Морской (до перекрёстка с Бестужева), Светланской (от филармонии до кинотеатра «Уссури» и от остановки «Гайдамак» до «Дальзавод»), района СК «Олимпиец», проспекта 100-летия Владивостока (от Фирсова до поворота на Иртышскую и от дома № 55 до дома № 27), Русской (от второреченского моста до Кирова), Семёновской, Суханова (от Уборевича до Луцкого), Капитана Шефнера (от Светланской до поворота на Пушкинскую), Котельникова, Аллилуева, Океанского проспекта (от кольца Первой Речки до Покровского парка), района выезд с Толстого на Всеволода Сибирцева, Нерчинской, 40 – 42, от Некрасовской, 61 до проспекта Красного Знамени, 39, от остановки «Фирсова» до дома № 35 на проспекте 100-летия Владивостока, от Шепеткова к Спортивной.

В управлении дорог и благоустройства добавили, что помимо вывоза продолжается расчистка проездов, подъездов к площадкам для сбора мусора и обработка участков противогололёдными материалами.

«Сегодня днём вывоз снега продолжается. В течение дня эти работы будут проводить на участке от Золотого моста до Окатовой, на Маковского, Адмирала Фокина, Светланской, Всеволода Сибирцева, остановке «Постышева», – добавили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды.

Автомобилистов просят не мешать работе техники и убрать на время производства работ припаркованные автомобили с прибордюрной полосы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]