Названы улицы Владивостока, с которых будут вывозить снег 7 декабря
Предстоящей ночью городская дорожная служба продолжит вывоз снега с улиц Владивостока. Для более оперативных работ привлекают технику подрядных организаций, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Как прокомментировали в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, в ночь на вторник, 7 декабря, снег будут вывозить:
- с Суханова,
- с Гоголя,
- от остановки «Гайдамак» в сторону центра города,
- от стадиона «Строитель» до остановки «Фирсова»,
- от «Фирсова» до «Молодёжной» и от «Молодежной» до кольца Инструментального завода,
- с 1-й Морской,
- с Посьетской,
- с остановки «Семёновская»,
- от остановки «Фирсова» до «Постышева»,
- по Океанскому проспекту (от района Некрасовского путепровода по направлению к Покровскому парку),
- от остановки «Фабрика Заря» по направлению в центр города.
Завтра днём снег будут вывозить с Маковского, участка от Золотого моста до Окатовой, Адмирала Фокина, Светланской, Всеволода Сибирцева и с обеих остановок «Постышева».
Автомобилистов просят не мешать работе техники и убрать на время производства работ припаркованные автомобили.
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