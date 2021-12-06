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Названы улицы Владивостока, с которых будут вывозить снег 7 декабря

Названы улицы Владивостока, с которых будут вывозить снег 7 декабря

Источник фото: Администрация города Владивостока

Предстоящей ночью городская дорожная служба продолжит вывоз снега с улиц Владивостока. Для более оперативных работ привлекают технику подрядных организаций, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как прокомментировали в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, в ночь на вторник, 7 декабря, снег будут вывозить:

- с Суханова,

- с Гоголя,

- от остановки «Гайдамак» в сторону центра города,

- от стадиона «Строитель» до остановки «Фирсова»,

- от «Фирсова» до «Молодёжной» и от «Молодежной» до кольца Инструментального завода,

- с 1-й Морской,

- с Посьетской,

- с остановки «Семёновская»,

- от остановки «Фирсова» до «Постышева»,

- по Океанскому проспекту (от района Некрасовского путепровода по направлению к Покровскому парку),

- от остановки «Фабрика Заря» по направлению в центр города.

Завтра днём снег будут вывозить с Маковского, участка от Золотого моста до Окатовой, Адмирала Фокина, Светланской, Всеволода Сибирцева и с обеих остановок «Постышева».

Автомобилистов просят не мешать работе техники и убрать на время производства работ припаркованные автомобили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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