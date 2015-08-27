Уберите автомобили: ночью с дорог города спецтехника будет убирать лед и снег (АДРЕСА)

Бригады рабочих и спецтехники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) и привлеченных городской администрацией коммерческих организаций продолжат предстоящей ночью убирать и вывозить упавшие ветки и деревья, снег и наледь. Автомобилистов просят не парковать автотранспорт в местах производства работ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В СГТ рассказали, что большие работы по уборке снега и наледи пройдут на Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Адмирала Фокина (верхний участок), а также в микрорайоне Снеговая Падь – на улицах Анны Щетининой и Адмирала Горшкова.

«Помимо этого, продолжим распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья, обрабатывать противогололёдными материалами сложные участки, где образуется наледь, а также расчищать проезды в разных районах города», – рассказали в дорожном предприятии Владивостока «Содержание городских территорий».

Автолюбителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и по возможности не парковать автомобили в местах производства работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]