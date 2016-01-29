Расчистка дорог продолжается. Водителей просят убрать машины (АДРЕСА)

В список работ, где предстоящей ночью будут вестись работы по уборке и вывозу с прибордюрной полосы снега и наледи включили участки на Военном Шоссе, Народном проспекте, улицах Всеволода Сибирцева, Шилкинской, проспекте Красного Знамени (от магазина «Шилка» к транспортному кольцу «Третья Рабочая»), Семёновской (средний участок улицы), Фонтанной (средний участок улицы), Пушкинской, Володарского, спуски на Баневура и от Пушкинской к остановке «ДВГТУ», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В работах будут задействованы автогрейдеры, трактора, лаповые и роторные погрузчики и другая специализированная техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Для вывоза собранного снега и льда будут также привлечены грузовики подрядных коммерческих организаций.

Горожан просят не парковать автотранспорт в указанных местах на время производства работ или на крайний случай оставлять номер своего мобильного телефона.

Напомним, что с дорожной службой работают наряды ГИБДД. Если во время уборки не удаётся найти хозяина автотранспорта, мешающего работам, то такие машины переставляют с помощью эвакуаторов. Тех, кто припаркован в зоне действия запрещающих знаков, ждут штрафы и эвакуация на арестплощадку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]