Уборка и убранство продолжается во Владивостоке к Новому году

В каждом из районов города продолжают не только наводить порядок после разгула стихии – убирать снег и наледь, распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья, но и приступили к подготовке к празднованию Нового года – устанавливают ёлки, украшают скверы, монтируют праздничную иллюминацию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Ход работ ежедневно контролируют представители городской администрации и лично глава Владивостока.

«Безусловно, пандемия коронавируса внесла корректировки в организацию праздничных мероприятий, но, тем не менее, в каждом районе Владивостоке для жителей будут созданы площадки с украшенными ёлками и небольшими праздничными программами», - подчеркивает глава Владивостока.

Сейчас в районах продолжается подготовка к празднику – устанавливают ёлки, развешивают ёлочные игрушки и украшения, праздничную иллюминацию. Такие работы, к примеру, ведутся сегодня в Адмиральском сквере.

Готовят к празднику и главную площадь Владивостока. Специалисты уже смонтировали ёлку и в ближайшее время приступят к монтажу украшений, а сейчас обустраивают праздничную сцену, элементы украшения площади и новый каток. Конструкция катка устроена по специальной технологии, которая позволяет сохранять качественный лёд даже при перепадах температур и небольшом потеплении. Подобные конструкции уже опробованы и используются во многих городах России, в том числе на катке ВДНХ и в Парке Горького в Москве. Размер нового катка – 20 на 40 метров.

Отметим, что подготовку к главному празднику – Новому году – ведут торговые предприятия и другие организации. К украшениям присоединились школы и детские сады краевого центра, которые не только украшают ёлки, но и празднично оформляют окна и фасады зданий.

Помимо этого городские службы продолжают большую работу по наведению порядка после разгула стихии, обрушившейся на город 19 и 20 ноября. Распиливание и вывоз упавших веток, снега и наледи ведут в круглосуточном режиме. К работам мэрия дополнительно привлекла коммерческие организации, которые также в круглосуточном режиме задействованы в уборке. Так, большие комплексы сегодня днём убирают и вывозят снег и лёд с Коммунаров, Шилкинской, Маковского, Русской, Днепровской, участка Ковальчука – Тунгусская и ряда других.

На одной из любимых горожанами и гостями краевого центра пешеходной зоне – на улице Адмирала Фокина – также наводят порядок. Здесь трудятся рабочие и малая техника муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». Вручную с помощью техники скалывается толстый слой наледи на центральной части пешеходной зоны. Работы должны завершить в ближайшие дни.

Бригады СГТ и привлеченных коммерческих организаций распиливают и ввозят упавшие ветки и деревья с Калинина, Черёмуховой, Краева, Берёзовой, Бестужева, Постышева, Гамарника и других улиц города.

Работы по наведению порядка на улицах Владивостока будут продолжаться и далее в круглосуточном режиме до полного устранения последствий непогоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]