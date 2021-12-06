Путешествие в новогоднюю сказку: Владивосток готовится к главному зимнему празднику

Подготовка к встрече нового, 2022 года началась во Владивостоке. Улицы города украшают праздничной иллюминацией, а в микрорайонах уже установлены девять новогодних елок. Ведутся работы и на главной площади города, где развернутся основные праздничные мероприятия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

По заказу городской администрации здесь идет монтаж главной новогодней красавицы – 28-метрой елки, которую украсят разноцветными шарами, гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер.

Также в ближайшее время начнется монтаж новогоднего городка. В этом году организаторы воссоздадут здесь атмосферу новогодней сказки.

Встречать горожан будет «Аллея щелкунчиков», рядом расположится «Домик Деда Мороза», а также различные светодиодные арт-объекты, фотозоны и игровые зоны.

«Для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». А ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в керлинг», – рассказала начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

Также по традиции на центральной площади возведут большую ледяную горку.

Но главной площадкой для зимнего семейного отдыха станет каток, в центре которого будет фудгородок, теплые раздевалки и зона проката коньков.

«Фудгородок будет представлять из себя теплую зону, где рестораны и пекарни города представят жителям и гостям краевой столицы вкусные и горячие угощения. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы», – уточнила Наталья Руденко.

Спонсорами данной зоны стали Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), Транспортная группа FESCO, банк «Локо-банк».

Организаторы уточняют, что при монтаже новогоднего катка будут использованы айс-маты, которые были приобретены в прошлом году для города ГК «Эскадрой». Главный плюс такой конструкции – лед сохраняет свои свойства даже при перепадах температур и небольшом потеплении.

Отметим, что подготовку к Новому году во Владивостоке ведут торговые предприятия и другие организации. С 1 декабря представители бизнеса смогут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение входной зоны в свои заведения. Конкурс проходит в социальной сети «Инстаграм». Опубликовать фото или видео украшения входной зоны необходимо до 20 декабря. Набравшие больше всего зрительских симпатий в виде лайков получат денежные призы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]