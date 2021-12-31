Жителей Владивостока приглашают встретить Новый год на центральной площади

В преддверии праздника на центральной площади царит волшебная атмосфера – здесь жителей и гостей города радуют 28-метровая ёлка, которую украсили разноцветными шарами, а также гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер, различные светодиодные арт-объекты и фотозоны, новогодняя фуд-деревня с горячей и вкусной едой, а также большой каток и ледяная горка, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Совсем скоро здесь, в самом сердце города, развернутся праздничные гуляния. Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя иммерсивный спектакль, световое шоу, Dj-сет и многое другое.

Так, 31 декабря, с 11 до 23 часов для всех желающих будет работать каток. С 19 часов гостей праздника будут развлекать ростовые куклы, а в 21 час здесь развернется иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь». Завершится представление световым шоу и ярким салютом в 22 часа.

Отметим, что новогодний фейерверк также прогремит в поселке Трудовое, селе Береговое и на острове Попова. Продолжительность фейерверка по всем адресам составит 6 минут.

Продолжится празднование Нового года на центральной площади Dj-сетом. Музыка будет звучать с 01:30 до 03:00. Кроме того, с 01:30 до 04:00 будет работать прокат коньков.

Продолжатся праздничные мероприятия и днем 1 января. С 12 до 24 часов будет работать каток, с 15 до 18 часов здесь также пройдут занятия с тренером по фигурному катанию.

В 14 и 18 часов запланирована иммерсивная программа.

Отметим, что сокращенные иммерсивные спектакли будут проводиться на центральной площади в течение всех новогодних каникул.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]