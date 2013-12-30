Анонс на 31 декабря

11:00 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Золушка».

17:00 – Площадь Адмирала Фокина, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 23д. Новогодняя ярмарка.

16:00 – Центральная площадь – празднование Нового года.

22:00 – фейерверк.

Полюбоваться новогодним фейерверком во Владивостоке в этом году можно будет сразу с шести точек. Салют по традиции украсит небо над городом в 22:00, завершив праздничные гуляния.

Впервые к привычным местам, где можно было увидеть фейерверк – центральной площади Владивостока, Русскому острову и поселку Трудовое – добавится еще три точки. Красочные залпы озарят также небо над стадионом школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также в селе Береговое и на острове Попова.

31 декабря во Владивостоке на центральной площади города развернутся новогодние гулянья. Для гостей мероприятия в преддверии праздника подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя яркие номера творческих коллективов, песни, танцы...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]