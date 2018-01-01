Новогодний фейерверк во Владивостоке можно будет увидеть с шести точек
31 декабря во Владивостоке на центральной площади города развернутся новогодние гулянья. Как сообщили в администрации города, в программе праздника - яркие номера творческих коллективов, песни, танцы и многое другое. Салют украсит небо над городом в 22:00, завершив праздничные гуляния.
Впервые к привычным местам, где можно было увидеть фейерверк – центральной площади Владивостока, Русскому острову и поселку Трудовое – добавится еще три точки. Красочные залпы озарят также небо над стадионом школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также в селе Береговое и на острове Попова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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